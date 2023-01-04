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Anasayfa / Ekonomi / 4 Öğretim Üyesi Alınacak

4 Öğretim Üyesi Alınacak

4 Öğretim Üyesi Alınacak
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4 Öğretim Üyesi Alınacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız… 

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