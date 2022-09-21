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Anasayfa / Ekonomi / 4 Öğretim Görevlisi Alınacak

4 Öğretim Görevlisi Alınacak

4 Öğretim Görevlisi Alınacak
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4 Öğretim Görevlisi Alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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