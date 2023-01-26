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Anasayfa / Ekonomi / 4 Öğretim Elemanı Alınacak

4 Öğretim Elemanı Alınacak

4 Öğretim Elemanı Alınacak
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4 Öğretim Elemanı Alınacak

Yeditepe Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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