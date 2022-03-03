4 katlı binada korkutan yangın

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Kara yolu değil adeta ’Kaza yolu’
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