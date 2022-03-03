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Anasayfa / Asayiş / 4 katlı binada korkutan yangın

4 katlı binada korkutan yangın

4 katlı binada korkutan yangın
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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