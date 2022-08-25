4 ismin transferinde sona gelindi

Yeni Malatyaspor’da yönetim Haqi Osman, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’nun lisanslarının çıkarılması için FIFA ve TFF ile görüşmeleri sürdürüyor. FIFA’dan ceza alan oyuncular için sarı kırmızılı kulübe olumlu yanıt gelirken bu futbolcuların lisanslarının çıkması için TFF’ye başvurunun yapıldığı öğrenildi.

MURAT İPEKTEN

Sürecin hızlandırılması için Yeni Malatyaspor’dan yetkili bir ismin görevlendirildiği bildirilirken, Ganalı oyuncuların lisans işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ifade edildi. Öte yandan Mısırlı orta saha Karim Hafez’le yeni bir sözleşme yapılması için de görüşmeler devam ediyor. Karim Hafez’in Adanaspor maçı sonrasına kadar izin istediği yönetime haber gönderdiği ve takıma dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 300 bin avro üzerinde sarı kırmızılı kulüpten alacağı bulunan Hafez’in alacaklarının tamamının ödenmesi halinde Malatya ekibiyle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.