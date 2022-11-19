“4 ilçemiz daha doğal gaza kavuşuyor”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Enerjide 183 bin 500 doğal gaz abonesi olan Malatya’mızın 6 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Arapgir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerimizde doğalgaza kavuşacak, ilçelerimizde altyapı çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Halk Günü’ne katıldı. Vatandaşların talep ve isteklerini dinlenemeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çalık, Malatya’ya son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlik ve spor dahil her alanda yaklaşık 33 milyar TL tutarında hizmet ve yatırımlarda bulunduklarını kaydetti.

Çalık, “Malatya’mıza son 20 yılda toplam 33 milyar lirayı aşkın tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 236 adet yeni derslik kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokul için 23, liselerde 21. Sadece ilimizde eğitimde 2 milyar 200 milyon lira tutarında 129 proje var. Bu projeler tamamlandığında derslik başına düşen öğrenci sayısı 17-18 civarında olacak. Gençlik ve sporda 7 bin 848 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 56 spor tesisi inşa ettik. Bölgenin en büyük mahalle bazındaki spor kompleksini Yeşilyurt ilçemizde Kaynarca Mahallemize kazandırıyoruz. 2023 yılında tamamlayarak Malatyalı gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine Malatya’mızın meşhur yağlı güreşlerinin yapıldığı Çırmıktı Güreş Sahasını da yeniledik. Kale ilçemize de, Battalgazi ilçemize de Gençlik Merkezleri kazandırdık. Diğer ilçelerimize de kazandırıyoruz” dedi.

26 KASIM’DA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Çalık, Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla Malatya’da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “İlk Evim İlk İşyerim projesi kapsamında Malatya’ya 2 bin 791 sosyal konut ve 500 işyeri inşa edeceğiz. Bu kapsamda 26 Kasım’da 2 bin 791 sosyal konutun noter huzurunda kurası çekilerek hak sahipleri belirlenmiş olacak. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Battalgazi ilçemizin Şehit Fevzi Mahallesindeki alanda kentsel dönüşüm çalışmasında sona yaklaştık. 2023 yılında konutlarımızı teslim edeceğiz” diye konuştu.

TEŞVİKLERİN UZATILMASI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZİ YAPTIK

Çalık, “Sağlıkta toplamda 68 sağlık hizmet tesisini şehrimize kazandırdık. Aralarında 363 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi, 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesinin de bulunduğu sağlık yatırımlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz 22 Ekim ilimizi ziyaretlerinde hizmete açtık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 kilometreye ulaştırdık.1 milyar 128 milyon lira tutarındaki 53,5 kilometrelik Malatya Kuzey Çevreyolumuzun 26,1 kilometresini nisan ayında hizmete açmıştık. Geri kalanı da inşallah 2023 yılında hizmete açacağız. Bu yolun tamamının hizmete girmesiyle bu güzergahtaki yolculuk 60 dakikadan 25 dakikaya inecek. Böylece yılda vakitten 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf edilirken, karbon emisyonu da 19 bin ton azalacak. Malatya’mızın şehir geçişi ile Battalgazi il yolumuzun da sıcak kaplamalı asfaltını yapacağız. İhalesini yaptık.

Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 12 sulama tesisi, 48 taşkın koruma tesisi ve 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. Bugüne kadar inşa ettiğimiz tesislerle 410 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yoncalı Barajı’nın inşaat çalışmalarını tamamladık, isale tünel çalışmaları devam ediyor. İlçelerimizin hükümet konaklarını da, emniyet binalarını da yeniliyoruz. Malatya’nın sanayisi ve ticaretinin büyümesi adına her türlü desteği verdik. 30 bin insanımıza iş kapısı açan 1.ve 2.OSB’nin ardından 3.OSB için kamulaştırmaya verdiğimiz desteklerle 600 bin metrekare alanın kamulaştırılmasının önünü açtık. En son geçtiğimiz günlerde Malatya’mızın ticaret ve sanayicileriyle bir araya geldiğimizde 6.Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılması talebi vardı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile görüşmelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde iş dünyamızın bu talebi de olumlu sonuçlanmış olacak” dedi.

4 İLÇEMİZ DAHA DOĞAL GAZA KAVUŞUYOR

Milletvekili Çalık, “Enerjide 183 bin 500 doğal gaz abonesi olan Malatya’mızın 6 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Arapgir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerimizde doğalgaza kavuşacak, ilçelerimizde altyapı çalışmaları devam ediyor. EPDK’dan geçen hafta bu ilçelerimize doğalgaz dağıtımıyla ilgili karar çıktı. Yeşiltepe’de bulunan eski askeri hastanesinin bulunduğu alana proje tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında modern bir adliye binası yapılacak. Projenin revizyonu tamamlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Malatya’mızda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi kurulacak. Bunun için yer tespitini yaptık. Çok güzel bir mekânda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesini kuralım istiyoruz. Bunun için süreç başladı. Hazır olan binanın hemen hızlı bir şekilde tamir, onarım ve bakımları yapılacak. Bununla ilgili ödenekler tamamlandı” dedi.

PKK 38 YILDA 5 BİN 724 SİVİL VATANDAŞIMIZI KATLETTİ

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili de konuşan Çalık, “İstanbul’da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tesbit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. Türkiye bölgesinde söz sahibi oldukça, mazlumun, masumun sesine kulak verdikçe birileri rahatsız oluyor ve kiralık bebek katili PKK ile kanlı eylem planını devreye koyuyor. Bir kez daha geçtiğimiz hafta İstanbul’umuzun göbeğinde İstiklal Caddesinde 2’si çocuk, 6 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu kalleş bölücü terör örgütü PKK’nın kanlı yüzüne şahit olduk. Asker, polis, sivil, genç, yaşlı, çocuk, öğretmen, işçi ayrımı gözetmeden herkesi hedef alan bu hain örgütün adını zikretmeden üzüntü duyduğunu iddia eden 6’lı masanın ismi resmen açıklanmayan yedinci ortağı HDP’yi de, terörü ve terör örgütlerini paranteze alarak açıklama yapan insani ve vicdani sorumluluktan uzak, acıyı hissetmeyen diğer siyasi partileri de milletimiz gördü” ifadelerini kullandı. (Bülten)