4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.
Diyarbakır İHD Şubesinde şafak operasyonu tamamlandı: Çok sayıda dokümana el konuldu
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