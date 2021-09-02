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4 Futbolcu Milli Takımda

Yeni Malatyaspor’lu 4 yabancı oyuncu ülkelerinin milli takım kadrosunda yer aldı.

4 futbolcu milli takımda
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Yeni Malatyaspor’lu 4 yabancı oyuncu ülkelerinin milli takım kadrosunda yer aldı. Sarı kırmızılı kulübün sezon başında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Oussama Haddadi Tunus Milli Takımı kadrosunda katılırken, Jospin Nshimirimana ve Eric Ndizeye Burundi ve İbrahim Didier Ndong Gabon milli takımda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcuları Oussama Haddadi, Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Didier Ndong ülkelerinin milli takım kadrolarında yer aldılar. Futbolcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

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