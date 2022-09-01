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Anasayfa / Ekonomi / 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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