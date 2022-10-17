4-6 Yaş Kur’an Kursu Açılışı Yapıldı

Malatya İl Müftülüğü rehberliğinde hayırsever iş insanı Abdullah Topgül tarafından, merhum babası Murat Topgül adına İlyas Mahallesinde yaptırılan 4-6 yaş Kur’an Kursu dualarla açıldı.

Açılış törenine Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hayırsever iş insanı Abdullah Topgül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cebrail Kurel Kur’an Kursu öğrencisi Ömer Talha Alkan’ın okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan program Kur’an Kursu öğrencilerinin okuduğu Kur’anı Kerim ve ilahilerle devam etti.

Açılış programında konuşan Vali Şahin, İnsan karakterinin küçük yaşlarda oluştuğuna ve küçük yaşlarda verilen eğitimin önemine dikkat çekerek “Çocuklarımızı güzel ahlaklı, sağlam karakterli, düzgün bir insan olarak yetiştirebilmemiz için öncelikle ilk 6 yılda bizlere büyük görevler düşüyor. Bu işi sadece okullara bırakamayız. Aileler olarak davranışlarımızla çocuklarımıza örnek olmamız lazım ki o çocuklarımız büyüdüklerinde güzel insanlar olsunlar” ifadelerini kullandı.

4-6 yaş Kur’an Kurslarının önemine ve Milli Eğitim sistemimize yaptığı katkıya vurgu yapan Vali Şahin, “Burada hizmete açmış olduğumuz bu eğitim tesisi bir Kur’an kursundan daha da öte bir müessese buradaki Kur’an kursu öğreticilerimizin hepsi üniversite mezunu aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim sertifikasını almış öğreticiler, dolayısıyla burada eğitim gören çocuklarımız anaokulu eğitimi de alacaklar ve böylece ilköğretime de hazır hale gelecekler. Bu eğitim tesisinin açılmasında başta Topgül ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı

Vali Şahin ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek Kur’an Kursunu hizmete açtılar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. (Bülten)