39 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında 39 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Dabakhane Mahallesinde bir iş yerinde kaçak alkol tüketildiği tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) elde edildi.

Kaçak içkiye el konulurken, şüpheliler hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi. (Bülten)