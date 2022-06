381 polis adayı mezun oldu

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya POMEM‘ de eğitimlerini tamamlayan 381 polis adayı için dün mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. Dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, mezun olacak polis adaylarına, “Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu, binlerce yıllık mazisi olan bu soylu ve necip milletimizin hizmetkârı olacaksınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve İnkılâplarından ve devlete sadakatten sapmadan ülkemize hizmet edeceksiniz. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız ve sahip olduğunuz yetkiler Aziz Türk milletinin sizlere birer emanetidir” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ve mezun olan polis adaylarının kortej yürüyüşü ile devam etti. 381 Polis Memuru aynı anda yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

Törende ilk olarak POMEM Birincisi Ahmet Cevizci, konuşma yaptı. Cevizci, “Genç mezunlar olarak kutsal ilim ve irfan yuvasında Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı insan haklarına saygılı ve bu hususları temel gaye edinen bize aziz milletimize güvenlik hizmeti sunmaktan onur duyacağız. Teşkilatımız içerisinde bize verilecek her türlü görevi en zor şartlarda dahi usanmadan, yılmadan özveri ve gayretle yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üzerimizdeki üniformayı haysiyet onur ve gurur içerisinde ömrümüzün sonuna kadar şerefle taşıyarak hangi şartlarda olursa olsun dürüstlükten asla ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.

“GENÇ MEZUNLARIMIZI TEŞKİLATA KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

27.dönem polis adaylarının çok yoğun eğitim programı sonucunda mezun olduklarını dile getiren POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, şunları kaydetti:

“Merkezimiz, eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek suretiyle; özgüven sahibi, aynı zamanda kendisine güvenilen, olaylara objektif olarak yaklaşabilen, canını feda edeceğimiz milli ve manevi değerlerimize bağlı, topluma örnek olacak nitelikte şahsiyetler yetiştirip Teşkilatımıza kazandırmaya devam etmekte ve edecektir. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız ve sahip olduğunuz yetkiler Aziz Türk milletinin sizlere birer emanetidir” diyerek polis adaylarına seslenen Nalçacı, sözlerinin devamında, “Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu, binlerce yıllık mazisi olan bu soylu ve necip milletimizin hizmetkârı olacaksınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâplarından ve devlete sadakatten sapmadan ülkemize hizmet edeceksiniz. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız ve sahip olduğunuz yetkiler Aziz Türk milletinin sizlere birer emanetidir. Terör örgütlerine ortam sağlayan nifak çetelerinin varlığı karşısında sizlere düşen görev, hiç durmadan ve yılmadan fedakârca çalışmak, her zaman doğrunun sesi ve dürüst olmaktır. Ancak bu şekilde Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik yapısını koruyabiliriz” sözlerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN BEKASIDIR”

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Türk Polis Teşkilatı, 330 bin mensubu ile başta terör olmak üzere suç ve suçluyla mücadelede gece gündüz mesai mefhumu tanımadan görev uğruna her türlü fedakârlığı yapan bu uğurda seve seve canını vermekten çekinmeyen bir teşkilattır. Bu teşkilatımızın mensupları şahadete yürürken bir an bile duraksamamışlardır. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasıdır. Bu uğurda sadece polislerimiz değil yeri geldiğinde bu vatanın her evladı son ocak tüttüğü müddetçe her türlü fedakârlığı gözünü kırpmadan yapacaktır. Bizim sadakatimiz devletedir. Başka kimseye sadakat göstermeyiz. Bizim bağlılığımız kanunlaradır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören yemin töreni ile devam etti. Polis adayları yemin ederek kep fırlattıktan sonra sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Mezuniyet töreni evliliğe ilk adımı atmak isteyen polis adaylarının mutlu anlarına da sahne oldu. Mezun olan polis memuru yemin töreninin bitiminde arkadaşlarının da yardımcı olduğu bir organize ile evlilik teklifi yaptı.