38 arsanın satışı yapılacak

Battalgazi Belediyesi tarafından 38 adet Ayrık Nizam 2 kat imarlı arsaların satışı gerçekleştirilecek. Arsa satışında ihaleye katılmak isteyenlerin 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar teklif mektuplarını Battalgazi Belediyesi’ne ulaştırmaları gerekiyor.

Battalgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan Keşolar Mahallesi’nde tamamı ayrık nizam 2 kat imarlı olan arsaların satışını gerçekleştirecek. Mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan parsellerin satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecek.

19 Eylül Pazartesi günü başlayacak arsaların satışı ise 4 gün sürecek. Ortalama bin metrekare olan her arsa için 14.09.2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarının ulaştırması gerekiyor. Toplamda 38 adet arazinin satışına katılmak isteyenler https://www.battalgazi.bel.tr/ adresinden ihalenin detaylı bilgilerine ulaşabilirler. (BÜLTEN)