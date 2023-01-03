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Anasayfa / Ekonomi / 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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