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36 Sözleşmeli Personel Alınacak

36 Sözleşmeli Personel Alınacak
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36 Sözleşmeli Personel Alınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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