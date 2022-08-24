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Anasayfa / Ekonomi / 36 Öğretim Üyesi Alınacaktır

36 Öğretim Üyesi Alınacaktır

36 Öğretim Üyesi Alınacaktır
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36 Öğretim Üyesi Alınacaktır

İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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