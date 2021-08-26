35 milyon destek, 3 bin 500 istihdam

FERDİ DURDU

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tekstilkent Projesi kapsamında Malatya’da 35 milyon TL destekle, 3 bin 500 istihdam sağlanacağını kaydederek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, kalkınmayı yerelden başlatmak için önemli projelerin hayata geçirildiğini, Tekstilkent Projesi’nin de bu çerçevede önemli olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle hazırlanan İlçelerde hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile Malatya’da 3 bin 500 genç istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Tekstilkent Projesi, ilk etapta; Battalgazi-Hatunsuyu, Yeşilyurt, Akçadağ, Darende ve Pütürge ilçelerinde hayata geçirilecek. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği Tekstilkent projesi kapsamında, 1. OSB içerisinde bin 500 kişinin istihdam edileceği 6 fabrikanın yanı sıra Battalgazi-Hatunsuyu, Pütürge’de, Akçadağ ve Darende’de ise 500’er olmak üzere toplamda 2 bin kişinin istihdam edileceği fabrikalar kurulacak.

“GENÇLERİMİZE YERİNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Tekstilkent Projesi’nde Malatya’nın yer almasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde kurulması planlanan Tekstilkent Projesi sayesinde Malatya’nın tekstilde çok daha iyi bir noktaya geleceğini ifade ederek, bunun yanında gençlerin istihdama katılmasında da öncü rol üstleneceğini kaydetti.

Çalık, Tekstilkent Projesi kapsamında Yeşilyurt’ta bin 500, Battalgazi’de 500, Pütürge’de 500, Darende’ye 500, Akçadağ’a 500 istihdam sağlanacağını ifade etti.

Gençlerin yerinde iş bulması açısından da projenin önemli olduğuna değinen Çalık,

Gençlerimizi yaşadıkları yerde istihdam etmeyi amaçlıyoruz. Böylece hem göçü önleyeceğiz hem de gençlerimize istihdam sağlayıp, o bölgenin gelişimine katkı sunacağız. Yaklaşık 35 milyon TL bedelle hayata geçireceğimiz Tekstilkent Projesi, Malatya’mızın daha da gelişmesini sağlayacak

dedi.

OSB’DE BİN 500 İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lansmanını bizzat yapmayı planladığı 500 milyon TL kamu desteği ile hayata geçirilecek ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ kapsamında, Türkiye genelinde seçili illerde 35-50 bin arası istihdam kapasitesi oluşturması ve illerde genç işsizliğini azaltması bekleniyor. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı finansmanı ile Kalkınma Ajanslarına kaynak aktarılacak.

Malatya’da onay alan projelerden ilkinin Malatya 1. OSB içerisinde altyapısı hazır olan 50 dönümlük bir parselde 15 bin metrekare kapalı alan oluşturularak hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu alanda yapılacak yatırımlarla bin 500 kişilik istihdam kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

PÜTÜRGE, DARENDE, BATTALGAZİ VE AKÇADAĞ’DA DA PROJE YÜRÜTÜLECEK

Pütürge ilçesinde Pütürge Belediyesi’ne ait bir parselde 4 bin metrekare alanın kapatılarak yapılacak alanda 500 kişilik istihdam kapasitesi oluşması öngörülüyor. Darende İlçesinde yapılacak yatırım için 2 alternatif yer bulunuyor. Alternatiflerden ilki, firmaların yatırım teşviklerinden azami ölçüde faydalanabilmesi için Darende OSB’de tahsis edilecek parsel olabileceği gibi, Büyükşehir Belediyesine ait 3 parselin Darende Belediyesine devri ile oluşturulacak yatırım yeri de değerlendirilebilecek. Darende ilçesi için 4 firmanın yatırım taahhüdü bulunduğu, inşa edilecek 3 bin metrekare kapalı alanda 500 kişilik istihdam kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Akçadağ İlçesinde ise Belediyenin mülkiyetinde olan ve halen pazar yeri olarak kullanılan bin 667 metrekarelik alanın dönüştürülmesi ile oluşturulacak. 2 katlı 3 bin 334 metrekare kapalı alanda 300 kişilik istihdam kapasitesi oluşması bekleniyor. Akçadağ ilçesi için hali hazırda Akçadağ Belediyesi’nin mülkiyetinde faaliyet gösteren bir imalatçının yatırım talebinin mevcut olduğu kaydedildi.

Battalgazi’de toplam 4 bin metrekare kapalı alan 500 kişilik istihdam kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Akçadağ-3 bin 334 metrekare kapalı alan-destek tutarı: 3 milyon TL-istihdam hedefi 500

Darende-3 bin metrekare kapalı alan-destek tutarı: 4 milyon TL-istihdam hedefi 500

Pütürge-4 bin metrekare kapalı alan-destek tutarı: 5 milyon TL-istihdam hedefi 500

Battalgazi-4 bin metrekare kapalı alan-destek tutarı: 5 milyon TL-istihdam hedefi 500

Malatya 1.OSB Yeşilyurt-15 bin metrekare kapalı alan-destek tutarı: 18 milyon TL-istihdam hedefi Bin 500