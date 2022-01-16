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33 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

33 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun’da hakkında 33 yıl hspis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri hakkında 33 yıl hapis cezası bulunduğu iddia edilen T.Y.’yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. T.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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