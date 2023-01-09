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Anasayfa / Ekonomi / 33 Öğretim Üyesi Alınacak

33 Öğretim Üyesi Alınacak

33 Öğretim Üyesi Alınacak
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33 Öğretim Üyesi Alınacak

İstinye Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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