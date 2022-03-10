33 bin 705 üreticiye mazot ve gübre desteği

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı yetiştirilen tarımsal ürün destek ödemelerin başladığını dile getirerek, “2021 yılı mazot ve gübre desteği kapsamında ilimiz genelinde 33 bin 705 üreticiye 47 milyon 372 bin 698 TL ödeme yapılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, üreticilere yapacakları destekleri açıkladı. Kirişci, Mazot ve gübre desteği, Yem bitkileri desteği, Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği, Sertifikalı tohum kullanım desteği, Sertifikalı fidan üretimi gibi toplamda 5 milyar 586 milyon liralık desteği üreticilerin hesaplarına yatırmaya başladıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit açıklamalarda bulundu. Macit, 2021 yılı yetiştirilen ürünlerin desteklerinin Bakanlık tarafından çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi.

“2021 YILI YETİŞTİRİLEN ÜRÜN DESTEĞİ BAŞLADI”

Macit, üreticilere verilecek destekler hakkında bilgi vererek, 2021 yılı mazot ve gübre desteğinin ilimiz genelinde 47 milyon 372 bin 698 TL ödeme yapılacağını söyledi.

“2021 yılı mazot ve gübre desteği kapsamında ilimiz genelinde 33 bin 705 üreticiye 1.577.618 dekarlık alandan 47 milyon 372 bin 698 TL ödeme yapılacak. Mazot ve gübre kapsamında sisteme kayıt yaptıran üreticiler, 2021 yılında arazisinde bulunan ürününe göre üreticiler bize müracaat ediyor. Kullanılan mazot ve gübre miktarı, ürün miktarı farklı olduğu için her ürünün destek miktarı farklılık gösteriyor. Çiftçi Kayıt Sistemine müracaat eden, bütün çiftçilerimiz TC. Kimlik numaralarının son rakamına göre belli bir periyotta ödeme alacaklar. TC. kimlik numarasının sonu 0-2 olan üreticilere 8 Mart 2022, kimlik numaraları 4-6 olan üreticilere 11 Mart 2022 ve kimlik numarası 8 olan üreticilere 18 Mart 2022’de destek ödemeleri hesaplarına yatacak” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN ELİNİ BİRAZ RAHATLATACAK”

Macit, verilen desteklerin ilkbahar başında verilmesinin çiftçiler için önemli olduğunu da vurgulayarak, “Bu desteklerin ilkbaharın başında verilmesi çok önemli. Çünkü, çiftçilerimizin sıcak paraya ihtiyacı var. Toprak işlemesi için mazota, gübreye, ekim ve dikimlerde meyve bahçelerinde iş gücüne ve bu tür destek faaliyetlerine ihtiyaç var. Bakanlığımızın destek ödemelerini ilkbaharda ödemesi çiftçilerimizin elini biraz rahatlatacak” değerlendirmesinde bulundu.