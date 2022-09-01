32 yıllık arıcıdan sahte bal uyarısı

32 yıllık arıcından sahte bal uyarısı

Malatya’da 32 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Celal Adıgüzelman, vatandaşları sahte bal konusunda uyararak sosyal medya üzerinde satışı yapılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Arguvan ilçesi Asmaca Mahallesi’nde 32 yıldır arı yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Celal Adıgüzelman (55), sosyal medya üzerinde çok sayıda kullanıcının sahta bal satışı yaptığını belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Sosyal medya üzerinden satışı yapılan ürünler nedeniyle yüzlerce arı yetiştiricisinin de mağdur olduğuna dikkat çeken Adıgüzelman, üretimini yaptıkları balların tamamen doğal ortamlarda yetişen arılardan elde edildiğini kaydetti.

“MEDYA ÜZERİNDEN ABARTILI SATIŞLAR YAPILIYOR”

1990 yılında arı yetiştiriciliğine başladığını belirten Adıgüzelman, yaklaşık 120 kovanlarının bulunduğunu belirterek tüm üretimlerini Arguvan’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Satışlarının yurt içi ağırlıklı olduğunu kaydeden Adıgüzelman; başta İstanbul, Ankara ve İzmir kentleri olmak üzere birçok noktaya satış yapıklarını belirterek, ”Sosyal medya üzerinde abartılı satışlar yapılıyor. Yüksek fiyat çekiyorlar. 170 ila 300 TL arasında satış yapanlar da var. Bu satışlar arıcılara zarar veriyor” dedi.

Doğal yollardan elde edilen balın kilogramını 300 TL, fenni kovanları ise 170 ila 200 TL aralığında satışa sunduklarını söyleyen Adıgüzelman, ”Vatandaşlarımız doğal bal almaya yönelerek gerçek bal üretimi yapan yetiştiricilerden ürün almalı. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlara itibar etmemelidirler. Gerçek bal renginden kendini belli eder. Gerçek bal renkli olur” diye konuştu. (İHA)