316 Sözleşmeli Personel Alınacak

Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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