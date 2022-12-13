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Anasayfa / Ekonomi / 31 Öğretim Üyesi Alınacaktır

31 Öğretim Üyesi Alınacaktır

31 Öğretim Üyesi Alınacaktır
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31 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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