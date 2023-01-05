31 Öğretim Üyesi Alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
”Biz yaşayabileceğiz bir zam talep etmiştik”
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