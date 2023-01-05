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Anasayfa / Ekonomi / 31 Öğretim Üyesi Alınacak

31 Öğretim Üyesi Alınacak

31 Öğretim Üyesi Alınacak
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31 Öğretim Üyesi Alınacak

Maltepe Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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