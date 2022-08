30 yıllık hayaldi, gerçek oluyor!

HÜSEYİN KOCAMAN

Yıllarca taşınmayı umut eden Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Çarşısı esnaflarının hayali sonunda gerçekleşiyor. Şahnahan Bölgesi’ne yapılması planlanan sanayi sitesinin ilk etap temelinin bu yıl bitmeden atılması bekleniyor. Esnafların sevinçle karşıladığı bu müjdeyi değerlendiren Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, “Yeni sanayi sitesi bizim için hayaldi. Gerçekleşmesini istiyorduk. Artık hayal değil, gerçek oldu” dedi.

“Ha taşındı ha taşınacak” diye yıllarca oylanan ve hırsızlık olayları başta olmak üzere yangın korkusunun da devam ettiği Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Çarşısı esnaflarına sonunda bir müjde geldi. Havaların çok sıcak, elektrik tesisatının ise çok eski olduğu Sanayi Çarşısı’nda yangın tehlikesine karşı hop oturup hop kalkan esnaflar, yeni yere taşınmanın kesinleşmesiyle birlikte oldukça heyecanlı. Esnaflar, bir an önce yeni yerleriyle ilgili çalışmaların başlatılıp, taşınmayı beklerken, Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, Sanayi Sitesi’nin taşınmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Mevcut sanayi sitesinin ilk etabının 1962 yılında kurulduğunu anımsatan Kavuk, sitenin bir bölümün 1977, bir bölümünün ise 1980 yılında kurulduğunu söyledi.

“SANAYİ SİTESİNİN TEMELİNİN ATILACAĞINI BİLİYORUZ”

Esnafların taşınmayı heyecanla beklediğini belirten Kavuk, “Yaklaşık 700 dönümlük bir alan sanayi alanı olarak şu anda Malatya’ya hizmet veriyor. Burası ağaç sanayi, mobilya, mermer sanayi, demir doğrama, PVC imalat sanayinin Malatya’daki kalbi konumunda. Nüfusun çoğalması, şehrin büyümesi, sanayi sitesinin şehrin içerisinde kalması ve bundan dolayı da stok alanlarının olmaması, esnafların ellerindeki ürünleri mecburen dışarıda stoklaması ve dolayısıyla da trafik sorununun yaşanması, hırsızlık olaylarının çoğalması gibi sorunlara sebebiyet veriyor. Bu etkenler sebebiyle Şahnahan lokasyonunda Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımıyla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekipleriyle görüşmelerimizde çalışmaların devam ettiğini ve ilk etapta sanayinin asfalt ihalesinin verildiğini biliyoruz. 2022 yılı içerisinde ilk etap çalışmalarıyla ilgili sanayi sitesinin temelinin de atılacağını biliyoruz. Nasip olursa bu yıl sanayimizin temeli atılacak” açıklamasında bulundu.

“ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAYABİLİRİZ”

Mevcut sanayi sitesinde elektrikle alakalı büyük sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Kavuk, “Havalar sıcak, elektrik tesisatları ise çok eski. Esnaflarımız olası bir yangından oldukça tedirginler. Elektrik kurumunun müdürüyle görüştük, buraya geldiler. 1962 yılından kalan elektrik tellerinin biraz olsun modernizasyonu yapacaklarını söylediler. İnşallah bu çalışmaya da bir an önce başlanır, çünkü elektrik tesisatı çok eski. Direkler eğri, elektrikle alakalı sıkıntılarımız çok büyük, yangın tehlikesiyle her an karşı karşıyayız. Buradaki tek tesellimiz sanayi sitesi içerisinde itfaiyenin olması ama bu da çözüm olmayabilir, çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Yeni yapılan sanayi sitesi 100 yıllık bir proje olacak. Yani her caddenin belli yerlerinde yangın söndürme lokasyonları olacak. Örnek bir sanayi sitesi olacağından çok eminiz. En azından her şey buradaki gibi iç içe olmayacak” dedi.

“BURADA YAKLAŞIK 2 BİN 800 ESNAF VAR”

“Yer konusunda herhangi bir değişiklik olacağını sanmıyorum” diyen Kavuk, “Bu yıl içerisinde atılacak temeli esnaflarımız görecek. Yeni sanayi sitesi bizim için hayaldi, gerçekleşmesini istiyorduk. Artık hayal değil, gerçek oldu. Sanayi sitesinde kiracı olan, meslek gruplarıyla uğraşanları da dükkân sahibi yapmak istiyoruz. Mevcut sanayi sitesiyle ilgili 2021 yılının onuncu ayında meclisten geçen 1/5000’lik imar planı iptal edildi ve burasının sanayi sitesi olarak kalması sağlandı. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Burada yaklaşık 2 bin 800 esnaf var ve bu esnaflar 700 dönümlük bir alanda hizmet veriyor. İmalat sanayi dışarıya çıktığı zaman buradaki dükkânlar revize edilir, tamiri ve tadilatı yapılır. Farklı meslek kolları burada hizmet vermeye devam eder.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır sanayi sitesinde esnaflık yaptığını dile getiren Hakan Ekici ise önceki yıllarda Malatya’nın imalat sanayinde Doğu’ya hitap ettiğini şimdi ise Malatya’nın yerini Tokat ve Sivas’ın aldığını söyledi.

“MALATYA İÇİN KAYIP”

Bu kaybı fiziki anlamdaki yetersizliğe bağlayan Ekici, şunları belirtti:

“Maalesef bu Malatya için bir kayıp, üstelik bu kayıp fiziki alanımızın yetersizliğinden kaynaklanan bir durum. Büyük malzemelerle iş yapamıyoruz, bir makinenin en az 16 veya 20 metre olması gerekiyor. Çalıştığımız alan zaten 150 metre. Bu durumda böyle bir makinenin buraya sığması imkansız oluyor, ne yazık ki bu durum Malatya’nın istihdam kaybı yaşamasına sebebiyet veriyor. Esnafımız daha çok kazansa daha çok vergi verir, daha çok insan çalıştırır. Her anlamda daha kazançlı olur, bu nedenle biz çok zorluk yaşıyoruz.”

“İCRAAT BEKLİYORUZ”

Hırsızlık olayların yaşandığına da dikkat çeken Ekici, “Kerestelerimiz dışarıda, dolayısıyla hırsızlık olayları da yaşıyoruz. Geçen hafta sonu meslektaşımızın floodları çalındı. Yaklaşık 150 bin TL kadar kaybı var. Kameralar olsa da poliste bir şey yapamadı, yapsa bile bir önemi kalmıyor. Bizim de mal kaybımız oluyor ama 5-10 tane tahta için devamlı polisi de rahatsız edemiyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için bize yer tahsis edilmesi gerekiyor. Başkanımızdan, büyüklerimizden ve bakanımızdan yardım istiyoruz. Öznur Çalık’tan olsun, Selahattin başkanımızdan olsun bir icraat bekliyoruz.” cümleleriyle sözlerini tamamladı.