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Anasayfa / Ekonomi / 30 Sözleşmeli Restoratör alınacak

30 Sözleşmeli Restoratör alınacak

30 Sözleşmeli Restoratör alınacak
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30 Sözleşmeli Restoratör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Sözleşmeli Restoratör alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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