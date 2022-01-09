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30 metrelik falezlerde ölümüne olta

30 metrelik falezlerde ölümüne olta
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Antalya’da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçının, balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında hem ayakta hem de oturarak balık avına devam etti. Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Yaklaşık 2-3 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonra bölgeden ayrıldı.

Balıkçının tehlikeli avı, drone ile de havadan görüntülendi.

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