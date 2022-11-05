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Anasayfa / Gündem / 30 Kasım’da sona eriyor

30 Kasım’da sona eriyor

30 Kasım’da sona eriyor
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30 Kasım’da sona eriyor

 

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 30 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.

Ayrıca açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği gibi www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati gerçekleştirilebileceği duyuruldu.(BÜLTEN)

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