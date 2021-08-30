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30 Ağustos’a Motosiklet Kortejli Kutlama

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30 ağustos’a motosiklet kortejli kutlama
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30 Ağustos’a Motosiklet Kortejli Kutlama

Battalgazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümünü ilçede düzenlediği Motosiklet Kortejiyle kutladı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümünü daha coşkulu ve milli duygular içerisinde geçirebilmek amacıyla motosiklet korteji organize etti.

Malatya Motosiklet Kulübü, Malatya Racing Kulübü ve Malatya Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri ve çok sayıda motosiklet tutkunlarının katıldığı kortej, Battalgazi Belediyesi önünden hareket etti ve İspendere Şifalı İçmeleri’nde son buldu. Motosikletleriyle korteje katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Battalgazi’nin dört bir yanını turladı ve vatandaşları selamladı. Renkli görüntülere sahne olan motosiklet korteji, vatandaşlarında büyük beğenisini topladı.

Aksoğan Tur

Yoğun katılımın sağlandığı Motosiklet Korteji’nin startını veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mızda bulunan motosiklet kulüplerinin değerli yöneticileri ve üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı memleketimize ve dünyamıza güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve kahraman milletin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos zaferinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos, 1071’de Malazgirt’te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Bugünleri unutmamamız ve unutturmamamız lazım. Şehitler vererek o zaferler kazanılıyor. Bizlerde o ecdadın evlatları olarak tarih kapatıp, tarih açtıkları anları hem anacağız hem de hatırlayacağız. Milli şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi; Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bu dizeleri ve bizlere verilmek isteneni sürekli hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bu organizasyonun güzelleşmesinde motosikletli arkadaşlarımızın büyük payı var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Motosiklet kullanırken lütfen dikkatli olun. Katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

(Bülten)

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