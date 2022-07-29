3 yıllık çaba sonuç verdi

DİDEM BARUT

Aile ve Sosyal Hizmetler’ de görev yapan personeller için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 3 yıldır yapılmadığını dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, girişimleriyle sınavın yapılacağını duyurdu. Başvuruların bugün başlayıp 8 Ağustos’ta sona ereceğini belirten Bingöl, “Yaptığımız girişimlerin neticesini aldık.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kovid-19 pandemisi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacağı duyuruldu. Bakanlıkça merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecekler. Öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek yapılacak olan sınavda büyük emek ve gayretleri olduğunu açıklayan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, sosyal hizmetlerde çalışan üyelerinin de bulunduğunu anımsattı.

“BİR YILDIR GİRİŞİMLERİMİZ VARDI”

3 yıldır unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavının yapılmadığını hatırlatan Bingöl, şunları belirtti: “Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası olarak Aile ve Sosyal Hizmetler’ de görev yapan personeller için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için yaklaşık bir yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla yaptığımız girişimler vardı. Girişimlerimiz sonucunda özellikle genel idari personelleri için şube müdürlüğü, kuruluş müdürlüğü, kuruluş müdür yardımcılığı, şef için Türkiye genelinde 510, yurt yönetimi, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve şoförlük için de toplam olarak 390 personellerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacak. Yaklaşık 3 yıldır sağlık ve sosyal hizmet alanında, Aile ve Sosyal Hizmetler’ de çalışanlar için sınav yapılmıyordu. Yaptığımız girişimlerin neticesini aldık. Bugün itibariyle müracaatlar başladı, 8 Ağustos Pazartesi günü ise müracaatlar sona erecek. Müracaatlardan sonra sınav yapılacak.”