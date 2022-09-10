3 yıldır mağduruz, artık taşınmak istiyoruz

Bina görüntü olarak yapılmış gözüküyor ama…

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Depremde hasar gören ve yıkım kararı çıkarılan Yağmur Apartmanı, yeniden inşa edildi ama bir türlü eski sahiplerine teslim edilemiyor. Binanın son aşamaya geldiğini ancak bir türlü anahtar teslimi yapılmadığını söyleyen apartman sakini Ömer Genç, “Bina görüntü olarak yapılmış gözüküyor ama insanlar mağdur, kirada, temsil edilme tarihi yok. Teslim edilecek bir apartmanda dükkânların içi inşaat malzemeleri ile dolu. Binanın önündeki kaldırımda yine öyle, teslim olacak bir binada kaldırım 3-4 aydır yapılmaz mı” dedi.

2020 yılında Elazığ Sivrice de meydana gelen deprem ile Malatya’da da hasar gören binalar yıkılmıştı. Deprem sonrasında hasar tespiti yapılarak yıkılmasına karar verilen Yağmur Apartmanı, yeniden inşa edildi ama vatandaşlara teslim edilemiyor.

Gerçekleşen deprem sonrasında yeniden yerinde yapılma kararı alınan Yağmur Apartmanı hakkında konuşan bina sakinlerinden Ömer Genç, “ Yaklaşık 2-3 senedir bekliyoruz, deprem 2020’de oldu ama şu son aşamada haziran ayından beri apartman bu şekilde, görüntü olarak yapılmış gözüküyor ama insanlar mağdur, kirada, temsil edilme tarihi yok, muhatap bulamıyoruz. Bir şantiye şefimiz var onunla görüşüyoruz ama benim elimden gelen bir şey yok diyor bina teslime hazır ama teslim edecek TOKİ diyor ve bizde bir muhatap bulamıyoruz. Önümüz kış artık eylül ayına girdik şuan bile kış kendini hissettirmeye başladı. Doğal gaz çekilmediği için, sürecin uzadığını ve kendilerinin de elinden bir şey gelmediğini söyleyip, süreci doğal gaza bağlıyorlar. Teslim edeceği söyleniyor ama herhangi bir muhatap yok. Teslim edilecek bir apartmanda dükkânların içi inşaat malzemeleri ile dolu, binanın önündeki kaldırımda yine öyle, teslim olacak bir binada kaldırım 3-4 aydır yapılmaz mı şehrin göbeğindeyiz, görsel açıdan bile hiç iyi gözükmüyor insanlar burayı gördükten sonra bu bina ne zaman teslim olacak, kaldırım düzenlemesi yapılmayacak mı diye soruyorlar. Hakikaten zor durumdayız” şeklinde konuştu.

Binanın ön cephesi gibi arka cephesinin de atıl bir durumda olduğunu ifade eden Genç, binanın bahçe kısmında herhangi bir çevre düzenlenmesi yapılmadığını dile getirdi.

“ŞEHRİN ORTASINDA ATIL BİR DURUMDA”

Bina sakinlerinin tedirginlik içinde olduğunu söyleyen Genç, “ Taşındığımız zaman ev sahiplerine haziran-temmuz gibi çıkacağımızı söyledik ama şuan itibari ile eylül ayı ev sahibi beni arıyor ne zaman çıkacaksın diye soruyor. Devletimizden Allah razı olsun yaptılar ama süreci uzattılar, süreci uzattıkları içinde insanlar mağdur, bu sene de mi teslim edilemeyecek, seneye mi kalacak diye bir tedirginlik içindeler. Binamızın ön tarafı böyle olduğu gibi arka cephesi de var, arka ve bahçemizde de hiçbir işlem yapılmadı, herhangi bir çevre düzenlemesi yapılmadı, şehrin ortasında atıl bir durumda” ifadelerine yer verdi.

“APARTMAN SAKİNLERİNİN BİR AN ÖNCE TAŞINMASI LAZIM”

Bina sakinlerinden Aziz Tekedereli ise, “ Binamıza yıkım kararı verilince hepimiz kiraya çıktık, ilk bir yıl devlet kira yardımı yaptı ama o da bitti şu an en düşük kira 2 bin 500 TL, mağduruz. Apartman sakinlerinin bir an önce taşınması lazım. Başta muhtarımız Abdulvahap Ortaç olmak üzere Öznur Çalık ve diğer siyasilerin yardımı ile binamızı bu seviyeye kadar getirdik ama henüz anahtar teslimi yapılmadı, e zaman yapılacağını da bilmiyoruz” dedi.

3 yıldır mağdur olduklarını belirten bina sakinlerinden Orhan Sonuvar, bina yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Valiliğin kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

“ŞU ANDA SIKINTIMIZ MALUMUNUZ OKULLARIN AÇILIŞI, ADRES BELİRSİZ”

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala sıkıntılarının artacağını belirten Sonuvar, “Şu anda sıkıntımız malumunuz okulların açılışı, adres belirsiz, arkadaşlarımız hepsi kirada, okul önümüzdeki hafta açılıyor onların gelişi adres belirtisi yapılacak, acaba kayıt yapılacak okulda yer var mı, yok mu o da ayrı bir sorun. Bir başka mağduriyetimizde bina önündeki hafriyatlar, kaldırım ve çevre düzenlemesinin yapılması lazım. Onu da geçen gün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile görüştük inşallah bu sıkıntılarımız kısa süre içerisinde çözülür ve binamıza kavuşuruz” diye konuştu.