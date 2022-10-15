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3 Sözleşmeli Personel Alınacak

3 Sözleşmeli Personel Alınacak
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3 Sözleşmeli Personel Alınacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı…

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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