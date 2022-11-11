3 Sözleşmeli Personel alınacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,”657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2022 Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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