3 PUANLIK KREDİ

Kendi sahamızda Trabzonspor’a farklı kaybederek başladığımız Süper Lig’in ikinci maçında, Göztepe takımını yenmemiz tüm taraftarı memnun etti. Her iki maçta da oynanan oyunun ve kadro eksiklerinin taraftarda uyandırdığı duygular aynen devam ediyor. Yönetimin eksikleri giderme noktasında zaman kazanmasına yarayan bu galibiyet kimseyi aldatmasın. Takımın eksikleri ayan beyan ortada duruyor.

Sadık transferi ile birlikte savunmanın göbeğinde alternatif oluşturulmuş oldu. Sağ bek, merkez orta saha, kanat ve santrafor bölgesinde oyuncu ihtiyacının olduğu aşikar, giderilmediği taktirde ileriki haftalarda takımı fazlası ile zora sokacaktır.

Trabzon maçında üçlü savunma ve açık bir futbol anlayışının yanlışlığı zaten skordan belli oluyor. Göztepe maçına beraberlik hedefi ile çıkılması, savunma güvenliğinin ön planda olması, çok adamla savunmada kalınması, kontratakla gol aranması doğru ve başarılı bir strateji olmuştur. Gerçekçi olmak gerekirse şu anki kadro kalitemizle, topa hakim olup, hücumu ön planda tutacak, rakibi baskı altına alacak bir kadroya sahip değiliz. Bu sebeple sistem ve diziliş konusunda arayış yerine, 5-3-2 gibi bir dizilişle güçlü takımlara karşı savunma ağırlıklı oynamak daha akılcı olacaktır. Ne zaman ki eksikler tamamlanır, o zaman hücum ağırlıklı oynayabiliriz. Transferde zaman daralıyor bir an önce eksikler tamamlanmalıdır. Zira lig uzun ve zorlu, pandemide eklenince işler daha da zorlaşabilir.

Göztepe maçından alınan kredinin rahatlığı ile bu hafta içerde, ligin bence iyi oynayan ekiplerinden Gaziantepspor’la karşılaşacağız. Arkasından Beşiktaş maçı da düşünülünce alınan kredinin değeri daha iyi anlaşılır. Antep takımını Beşiktaş karşısında çok iyi bulduğumu söyleyebilirim. Bize gözünü kestirecek ve yenmek için geleceklerdir. Antep takımını dar alanda oynamaya mecbur edersek daha iyi olacaktır. Geniş alanlar onların avantajı olur. Maçın zorluk derecesi yüksek. Umarım iyi bir sonuç alınır.

Esen kalın…