3 puanın değeri çok büyük

Süper Ligin 7.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlılar, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

FERDİ DURDU

Süper Lig’de 3 haftadır mağlup olan Yeni Malatyaspor, 7.haftada bugün 16.00’da Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de 6 haftada 2 galibiyet, 4’te mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, kötü gidişatı durdurmak, Antalyaspor ise sahasında kazanarak, alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Lig’de geride kalan 3 haftada Yeni Malatyaspor gali gelemezken, Antalyaspor ise 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet yaşadı.

Yeni Malatyaspor’un Antalyaspor’un karşısına Ertaç Özbir, Hadadi, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid, Adem Büyük, Ndong, Wallace, Sadık Çiftpınar, Benjamin Tetteh, Mounir ve Hafez on biriyle çıkması bekleniyor.

9’UNCU RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor daha önce tamamı Süper Lig’de olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’ünü Antalyaspor, 2’sini Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, sezonun kinci yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 2-0 Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlanırken, sezonun kinci yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazandı.

İki takım 2019-2020 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmada 2-1 Antalyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor arasında geçen sezonun (2020-2021) ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Antalya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, son 3 haftadır galip gelemiyor. Sarı siyahlılar, 4.haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0, 5.haftada sahasında Karagümrük’e 4-3, 6.haftada yine sahasında Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1’de mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig’de Antalyaspor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Kırmızı beyazlılar, son 3 lig maçında 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet yaşadı.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında bugüne kadar oynanan 8 lig maçında Antalyaspor’un üstünlüğü bulunuyor (4 galibiyet).

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 Süper Lig maçında 6 kez kırmızı kart çıktı.