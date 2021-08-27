3 puan al! ‘bulut’ları dağıt!

Süper Lig’de Göztepe galibiyetiyle rahat bir nefes alan Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep Futbol Kulübü’nü 28 Ağustos Cumartesi akşamı sahasında konuk edecek. Saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibinden puan almak isteyen sarı kırmızılılar lige verilecek milli araya kayıpsız girmeyi planlıyor. Zorlu maçta sakatlıkları bulunan Hafez ve Ertaç kadroda yer almazken, yine tüm gözler sarı kırmızılıların en büyük gol silahı Benjamin Tetteh’in üzerinde olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak olan Beinsports HD 2’den naklen yayınlanacak olan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yardımcıları Selahattin Altay ve Murat Ergin ile birlikte yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Cuma akşamı yaptığı son çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Malatya ekibinde hafta içerisinde sakatlıkları açıklanan Karim Hafez ile Ertaç Özbir dışında eksik bulunmazken, konuk ekipte ise Alexandru Maxim, Amedej Vetrih ve Kana Büyük sakatlıkları yüzünden Yeni Malatyaspor’a karşı forma giymeyecek.

Ligde geçen hafta Göztepe karşısında aldığı 3 puanla nefes alan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz’un takımına oynatmaya çalıştığı 3-5-2 sisteminin geçen hafta biraz daha oturduğu göze çarpmış ancak kadro kalitesi noktasında transfere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştı. Sadık ve Ndong transferleriyle kadro derinliği artan Malatya ekibinde, Buz’un iki oyuncuya da Gaziantep maçında şans vermesi halinde savunma ve orta saha arasındaki hattın daha da güçlenmesi bekleniyor. Öte yandan Sarı kırmızılı kulüp kaleci Ertaç’ın durumunun maç saatinde belli olacağını açıklasa da tecrübeli eldivenin teknik heyet tarafından riske edilmeyeceği yerine Abdulsamed Damlu’nun oynaması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’un Gaziantep karşısına sahaya kalede Abdulsamed, savunmada Semih, Sadık, Wallace, orta alanda Mustafa, Haddadi, D. Ndong, Mallan, Aabid, ileri uçta Adem ve Tetteh muhtemel onbiriyle çıkması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor daha önce Gaziantep FK ile 11 kez karşı karşıya geldiği maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de ilk kez 2019-20 sezonunda karşılaşan iki takımın mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona ererken, ikinci maçta Yeni Malatyaspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar ikinci yarıda Malatya’da oynanan maçta da aynı skorla sahadan berabere ayrıldı. Yeni Malatyaspor sezon başında Gaziantep ekibiyle hazırlık maçı oynamış ve rakibini 5-1 yenmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ