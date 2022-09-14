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Anasayfa / Ekonomi / 3 Öğretim Elemanı Alınacak

3 Öğretim Elemanı Alınacak

3 Öğretim Elemanı Alınacak
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3 Öğretim Elemanı Alınacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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