3 milyonluk projede son viraj

Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nde sona yaklaşıldı. 3 milyon lirayı aşan ve vatandaşlara görsel bir şov sunacak olan proje, kısa süre içerisinde tüm vatandaşların istifadesine sunulacak.

Battalgazi’deki Gül Bahçesi’nde sona gelindi. 2021 yılında Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Kısmet ve Dostlar sokakaklar arasındaki 9 bin metrekarelik alanda Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen ve 3 milyon lirayı aşan bahçede, 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak.

İlçedeki vatandaşların rahatça zaman geçirebilmelerinin yanı sıra onlara görsel bir şov sunacak olan Gül Bahçesi, gül üretimine olanak sağlayacak anaçlardan kurulmuş olması sebebiyle üretim yapma imkanı da sağlayacak. İçerisinde; işletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı proje ile ilçedeki yeşil alan sayısına bir yenisi daha eklenecek. Malatya iklimine uygun renk cümbüşünün yaşanacağı ve vatandaşlara en güzel manzaraları sunacak olan projenin tamamlanmasının ardından, kısa süre içerisinde vatandaşların istifadesine sunulacak.

“PROJEMİZİ TAMAMLAMA NOKTASINA GELDİK”

İlçenin güzelliğine güzellik katacak projelere imza attıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza çok güzel bir ilçe armağan etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. 2021 yılında Tandoğan Mahallemizde güzel bir projenin startını vermiştik. Yoğun çalışmalarımızın sonunda hamd olsun projemizi tamamlama noktasına geldik. Kısa süre içerisinde Gül bahçemizi vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. İlçemizi gül kokusu saracak. Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Bülten)