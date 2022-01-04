3 kişiye mezar olan minibüs kazasındaki sürücü tutuklandı

Denizli’de minibüsün demir bariyerleri biçmesi sonucu 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tedavisi tamamlanan sürücü tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde yılın ilk saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Kadir Yavuz (31) idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçerek karşı şeride geçip kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kader Yanar’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın, Gökhan Kırboğa ve sürücü Yavuz’a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kırboğa hayatını kaybederken, yaklaşık 2 saat sonra ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören İsmail Aydınlık’ta kurtarılamadı.

Kaza sonrası hastanede tedavi gören Kadir Yavuz, taburcu edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pouya Goudarzın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.