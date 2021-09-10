3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yol uygulamasında durdurulan bir araçta 3 kilo 631 gam uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Kale yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 396 gram kubar esrar ile bir kilo 235 gram toz esrar ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında TCK 188 maddesinden işlem yapıldığı ve adli mercilere sevk edileceği bildirildi. (Bülten)

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