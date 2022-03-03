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3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

3. kattan düşen işçi ağır yaralandı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3’üncü kattan düştü. Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Değirmendere Mahallesi 836’ıncı sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan İbrahim Önkal, iskelede çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybetti. 3’üncü kattan yere çakılan işçiye ilk müdahaleyi inşaatta çalışan arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Önkal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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