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3 günde bin 135 kaçak göçmen gönderildi

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren bin 135 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Malatya’da düzenlenen 5 charter seferle ülkelerine gönderildi.

3 günde bin 135 kaçak göçmen gönderildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi’ne getirilen bin 135 düzensiz göçmen, Malatya Havalimanı’nda polis ve jandarma gözetiminde Afganistan’dan gelen yolcu uçağına bindirilerek ülkelerine gönderildi. Malatya’da son 3 günde 5 charter seferle bin 135 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

Öte yandan, 2022 yılında Türkiye’de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 42 bin 666’ya ulaştığı öğrenildi. (İHA)

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