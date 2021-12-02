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3 gencin öldüğü feci kazada yürek burkan detay!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin, park halindeki tıra arkadan çarptığı ve 3 kişinin öldüğü feci kazada, 18 yaşındaki sürücünün ehliyetini 1 ay önce aldığı ortaya çıktı.

3 gencin öldüğü feci kazada yürek burkan detay!
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3 gencin öldüğü feci kazada yürek burkan detay!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobilin, park halindeki tıra arkadan çarptığı ve 3 kişinin öldüğü feci kazada, 18 yaşındaki sürücünün ehliyetini 1 ay önce aldığı ortaya çıktı.
Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı  tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural’ı (20) sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ise çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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