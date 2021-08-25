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3. Devre Geceye Damga Vurdu

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3. devre geceye damga vurdu
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3. Devre Geceye Damga Vurdu

Faysal Elkoca‘nın ‘Malatya futbolunun bir adım ileriye gitmemesinin sebebini, ölmüşlerin gömülmeyi unutulduğuna bağladı. 50 yıl önce Malatya futbolunu yönetenlerin, hala bu yönetimlerin başında olduğunu söyledi. Malatya futbolunun ilerleyebilmesi için, akademik gençlerin önlerinin açılmasının elzem olduğunu söyledi. Elkoca, Yeni Malatyaspor’un Göztepe galibiyeti, hataların ve eksik oyuncuların varlığını örtemeyeceğini savundu ve Yeni Malatyaspor’un kadro derinliğini oluşturması gerektiğini yani transferlerin yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Futbol Antrenörü Tuncay Selçuk’da Yeni Malatyaspor’un içeride ve dışarıda farklı sistemlerle oynamasının daha doğru olacağını belirtti.  Selçuk, Yeni Malatyaspor’un transfere ihtiyaç olduğunu ve bu transferlerin ivedilikle yapılmasını istedi. 5-6 hafta sonra nefesin yetişmeyeceğini ve takımın tehlikeli bölgeye itilebileceğini belirtti. Youtube, Facebook, Instagram, gibi sosyal medyada canlı yayın yapan Busabah TV’nin vaz geçilmez futbol programı olan 3.Devre her salı günü saat 21.00’da sizlerin karşınızda oluyor. HABER MERKEZİ

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