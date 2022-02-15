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3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı

3 çocuğunun annesini öldürüp kendisini ağır yaraladı
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Uşak’ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi. Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu. Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı. Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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