29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

“Ne kadar güçlü bir Devlet olduğumuzu bir kere daha gördük”

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurum Müdürleri, Muhtarlar, Şehit Yakınları, Gaziler, TSK Mensupları, STK Temsilcileri, Meslek Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

“DEVLETİMİZİ İLİMLE İRFANLA AYAKTA TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Protokol üyeleri ve Resepsiyona katılan konukları selamlayarak ve Cumhuriyet Bayramlarını kutlayarak sözlerine başlayan Vali Şahin, “Bu etkinliklere halkımız yoğun ve coşkulu bir şekilde katılım sağladı. Etkinlikleri ilgiyle, sevgiyle, coşkuyla izlediler. Bizler Cumhuriyetimizle ve Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gurur duyduk. Ne kadar güçlü bir Devlet olduğumuzu bir kere daha gördük. Biz bu kadar güçlü olmasak bu coğrafyada bizi barındırmazlar. Biz ayakta, diri ve iri olmak zorundayız. Biz ayaklarımızın üzerinde kendi gücümüzle durduk. Devletimizi ilimle, irfanla kurduk ve bundan sonra da Devletimizi ilimle irfanla ayakta tutmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Resepsiyonda konuklara, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinin katkısıyla müzik dinletisi yapıldı.

Resepsiyon sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pastasını Vali Şahin, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birlikte kestiler. (Bülten)