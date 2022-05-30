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28 öğretim üyesi alınacak

28 öğretim üyesi alınacak
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28 öğretim üyesi alınacak

Giresun Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve   Giresun   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi   hükümleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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