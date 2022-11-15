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28 Öğretim Üyesi Alınacak

28 Öğretim Üyesi Alınacak
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28 Öğretim Üyesi Alınacak

Bayburt Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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