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Anasayfa / Ekonomi / 28 Daimi İşçi Alınacak

28 Daimi İşçi Alınacak

28 Daimi İşçi Alınacak
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28 Daimi İşçi Alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 Daimi İşçi alacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. ” ifadelerini kullanarak tablo paylaşıldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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