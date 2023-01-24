28 Daimi İşçi Alınacak

18,8087$% -0.03
20,4577€% 0.07
1.169,45%0,16
1.935,00%0,05
7.715,00%-0,01
431396฿%0.15691
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. ” ifadelerini kullanarak tablo paylaşıldı.
Çok sayıda personel alınacak!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.