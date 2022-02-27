DOLAR

13,8788$% -1.62

EURO

15,7286% -1.36

STERLİN

18,7253£% -2.05

GRAM ALTIN

838,48%-1,94

ÇEYREK ALTIN

1.367,00%-4,31

BİTCOİN

535431฿%-2.6493

İmsak Vakti a 05:37
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

27 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Konya’da, 27 yaşındaki bir genç, umumi tuvalette temizlik görevlisi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan umumi tuvalete akşam temizliği yapan temizlik görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Temizlikçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde tuvalette hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın 27 yaşındaki Kenan Tosun olduğunu belirledi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.